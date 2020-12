Sirene questa mattina: acqua alta attesa a Venezia oggi

Martedì mattina, ore 10.05. Venezia viene invasa sonoramente dai suoni che ultimamente, grazie al Mose, avevamo un po’ dimenticato.

Acqua alta in arrivo ancora su Venezia, ma di quanto? E soprattutto: ma il Mose?

L’ultimo ‘allerta’ del Centro Maree recita: “Attenzione: sistema MOSE NON attivo.

Prossimo massimo 125cm alle ore 15.10 di oggi martedi 8 dicembre. La marea si sta





mantenendo su valori elevati dal primo mattino. Situazione meteorologica in continua evoluzione. Per i prossimi giorni permangono condizioni meteorologiche favorevoli al fenomeno dell’acqua alta. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti”.

Il mistero è presto svelato: il sistema di paratie mobili viene azionato con previsione uguale o superiore ai 130 cm.

Non è il caso odierno, quindi i veneziani si aspettano di trovarsi con i masegni







bagnati ancora una volta.

Di quanto?

Le sirene azionate questa mattina alle 10.05 hanno risuonato due volte con il sistema di allertamento acustico bitonale in ordine crescente: l’acqua alta è attesa con valori attorno ai 120 cm.

Le previsioni stesse del Centro Maree indicano un picco massimo di marea di 125 cm alle 15.10, con qualche fluttuazione.

Nella nostra area insiste, infatti, un vento di scirocco a fasi alterne.

Aggiornamento ore 12.30.

Sirene nuovamente in azione alle 12.15.

I toni questa volta sono stati tre in ordine crescente: marea attesa da 130 a 140 cm.

L’Ufficio Maree ha così aggiornato:

Sistema MOSE NON attivo.

Prossimo massimo 135cm alle ore 15.10 di oggi martedi 8 dicembre.

Situazione meteorologica in peggioramento sulla costa croata.

Per i prossimi giorni permangono condizioni meteorologiche favorevoli al fenomeno dell’acqua alta.

Si consiglia di seguire gli aggiornamenti.

Per i prossimi giorni permangono condizioni meteorologiche favorevoli a fenomeni importanti di acqua alta nel primo mattino.

