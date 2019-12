Sirene alle 4.20. Marea attesa 1,40. Gazzettino: Mose in funzione questa notte per la prima volta. Ultima ora

Sirene dell’acqua alta. Ineluttabili, inevitabili, confermano che anche oggi, martedì 24 dicembre 2019, Venezia deve fare i conti con la marea nel giorno della vigilia di Natale.

Le previsioni dell’Ufficio Maree sono confermate al momento: attesi 140 cm. di acqua alta con una massima alle nove in punto.

Ma c’è una novità a cui aggrapparsi, una novità che dà speranza ad una cittadinanza logorata da questa battaglia impari contro il mare: il quotidiano il Gazzettino annuncia che questa notte sarà azionato per la prima volta il Mose.

E’ molto di più di un test, si tratterebbe di una messa in opera sotto stress ‘a regime’ e saranno i cittadini a verificarne la riuscita.

Secondo l’ipotesi più favorevole, infatti, se le paratoie avranno fermato la marea la città avrà un allagamento di circa 30 cm. inferiore a quanto previsto.

Secondo il quotidiano le barriere della bocca di Treporti e forse una parte di quella della vicina bocca del Lido si sono alzate questa notte alle 2, in concomitanza con il picco di bassa marea, in modo da far trovare alzate le paratie prima che l’alta marea cominciasse a spingere.

Tutti conoscono la storia del Mose di Venezia, tuttavia non è questo il momento delle polemiche. Ora è invece arrivato l’attimo in cui sperare che tutto vada bene.

La città e i veneziani ne hanno bisogno anche fisicamente.

Abbiamo bisogno di questo regalo di Natale.

Mattia Cagalli

(per approfondire: Il Mose di Venezia)

– NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO : ALLE 8 NUOVO BOLLETTINO –