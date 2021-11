Acqua alta a Venezia e l’albero di Piazza San Marco si bagna

Acqua alta a Venezia: come noto bastano pochi centimetri di marea e Piazza San Marco purtroppo va sotto.

Questa mattina, martedì, le previsioni dichiaravano 100 cm. per le 8, e tanto è bastato per bagnare i masegni e i marmi di Piazza San marco.

Sfortunatamente l’acqua è arrivata anche dove è in corso l’allestimento dell’albero di Natale di Venezia.