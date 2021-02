Acqua alta, a Venezia su il Mose

Acqua alta in arrivo, a Venezia su il Mose: paratoie attive al Lido di Venezia .

Sono state infatti attivate le barriere del Mose all’altezza del Lido di Venezia in previsione di una massima di marea che dovrebbe toccare i 120 centimetri alle 10.

La conferma poco fa del Centro maree del Comune.

L’acqua alta tornerà a fare visita alla città anche con 125 cm. domani, mercoledì.

Tutto dipende dalle previsioni meteo acquisite per tempo dal Centro Maree, previsioni che annunciano perturbazioni e una nuova serie di acque alte sostenute che dovrebbero durare fino a giovedì.

Giovedì è atteso, per il momento, un picco di marea di 95 centimetri alle 10 del mattino.

In un quadro in divenire dovrà essere deciso quando e come alzare il Mose. Il “come”, appunto, stabilisce quante paratie devono sollevarsi chiudendo il traffico acqueo.

Il Mose ancora una volta svolgerà il suo compito dopo le ottime prove del 2020. L’opera però, va ricordato, nonostante le 17 volte che ha fatto da barriera all’acqua, non è ancora completata e necessita di procedure chiare e ulteriori finanziamenti. Vi sono frizioni con le imprese che vantano crediti e tensioni tra Provveditorato e Commissario straordinario al Mose.

Sullo sfondo, appunto, il ruolo del comando che detterà le procedure definitive.

(foto: acqua alta e passerelle pochi minuti fa a San Marco, martedì 9 febbraio 2021)