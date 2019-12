Acqua alta, domani a Venezia previsti 130 centimetri e domenica 135

Acqua alta, domani a Venezia sono previsti al massimo 130 centimetri e domenica 135. Il Centro Maree: “Domani previsto un livello massimo di 125-130 centimetri”.

Il Centro previsioni e segnalazioni Maree della Protezione Civile – Direzione polizia locale del Comune di Venezia, prevede per domani, sabato 21 dicembre, una possibile punta massima di marea di 125-130 centimetri alle ore 6.50, mentre per il giorno seguente, domenica 22, prevede un possibile picco massimo di 135 centimetri alle ore 7.35.

“La previsione di questi eventi mareali è legata al passaggio di alcuni fronti perturbativi che causeranno nelle prossime ore un notevole abbassamento della pressione atmosferica associato a venti di scirocco lungo l’Adriatico”, si spiega.

Arpa Veneto ha infatti emesso una segnalazione meteo in cui si legge: “Tra venerdì pomeriggio e sabato mattina tempo perturbato con precipitazioni più consistenti su zone centro-settentrionali, a tratti anche intense venerdì sera. (…) Venti tesi, a tratti forti, sciroccali sulle zone costiere, in alta quota venti forti sudoccidentali, fino alle prime ore di sabato”. Gli eventi dovrebbero essere molto limitati nella durata temporale, lasciando la città generalmente percorribile senza particolari disagi per il resto della giornata.

Il Centro Maree ricorda che un’alta marea di 125-130 centimetri comporta un allagamento della città compreso tra il 37% e il 46%.

Nei primi giorni della prossima settimana, sempre di prima mattina, si potrebbero verificare alcuni episodi mareali legati al fenomeno della sessa generata tra sabato e domenica. Vista la marcata variabilità del meteo il Centro Maree invita a mantenersi aggiornati sulla evoluzione delle previsioni.

I cittadini sono invitati a seguire gli aggiornamenti delle previsioni.

Sono disponibili due canali Telegram sperimentali:

Centro Maree Informa: da utilizzare per ottenere la previsione di marea o visualizzare in tempo reale i valori osservati dalle stazioni del Centro Maree

Centro Maree Avvisa: attraverso il quale il Centro diramerà aggiornamenti sintetici e copia del testo inviato anche tramite il tradizionale sms

In alternativa ci si può informare:

collegandosi al sito del Comune di Venezia www.comune.venezia.it/maree

seguendo i profili Social del Comune di Venezia e del Centro Maree @ICPSMVenezia

consultando la segreteria telefonica al numero 041 2411996

registrandosi al servizio gratuito Sms