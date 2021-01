Accoltellamento a Cannaregio, zona ex Umberto primo. Grave un uomo ferito all’addome

È successo oggi, sabato 9 gennaio, verso mezzogiorno. Per due uomini ospiti di un centro di accoglienza a Cannaregio 3143, in zona ex Umberto primo, una discussione è sfociata nel peggiore dei modi. Si sono accoltellati e uno è rimasto seriamente colpito.

Si tratta un italiano di 53 anni, che ha riportato diverse ferite di arma da taglio, tra cui la più grave all’addome. È stato portato all’ospedale in codice rosso, le sue condizioni sarebbero gravi. L’altra persona è di cittadinanza argentina, un 65enne, anche lui ha riportato ferite a una mano ma non sarebbe in pericolo. La vicenda è in corso di ricostruzione. Le forze dell’ordine, i soccorsi, le volanti della polizia di Stato, sono accorsi sul luogo dell’accaduto. Il posto è un centro di accoglienza notturna a Sant’Alvise, si tratta della Casa dell’ospitalità: un’istituzione del Comune di Venezia che accoglie persone di ambo i sessi autosufficienti tra i 18 e i 65 anni, italiane o straniere. La sede offre una decina di posti letto.

