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Tuttifrutti: l’intervista a Robert Pattinson e i racconti del fratello di Lady D, tra mostre e musica

La rubrica Tuttifrutti del 25/09/2026 propone l’intervista a Robert Pattinson, i ricordi e le accuse del fratello di Lady D, mostre a Milano e Firenze e Biagio Antonacci.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La puntata settimanale di Tuttifrutti, andata in onda il 25 settembre 2026, raccoglie più appuntamenti del mondo dell’arte e dello spettacolo. Al centro della rubrica figura un’intervista a Robert Pattinson, accompagnata dai ricordi e dalle accuse del fratello di Lady D.

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La trasmissione dedica spazio alla mostra su Salvador Dalí e la moda, allestita a Milano, presentandola tra i principali eventi segnalati. A Firenze viene evidenziata Broken, una mostra che indaga il fascino del frammento.

Nella rubrica trova posto anche la narrativa: il successo della saga familiare firmata da un giovane scrittore della famiglia Làzar viene raccontato come fenomeno editoriale. Sul fronte musicale, Tuttifrutti segnala il tour e il nuovo album di Biagio Antonacci, con riferimenti alle tappe tra Firenze, Milano e Roma.

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L’episodio include inoltre riferimenti ad altri contenuti video collegati alla rubrica, tra cui la mostra “Aqua” alla Biblioteca Vaticana e diversi servizi su cinema e spettacolo.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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