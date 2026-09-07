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A Venezia “Serpenti”: Borghi, Castellitto e Golino raccontano un femminicidio con grottesco e satira

A Venezia “Serpenti” con Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino: un film su un femminicidio che usa grottesco e satira per interrogare la coscienza.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Presentato nella sezione Venezia Spotlight della Mostra del Cinema di Venezia, “Serpenti” riunisce Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino in un racconto centrato su un femminicidio che, secondo la descrizione del film, “nessuno vuole ascoltare”.

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La pellicola adotta toni non convenzionali: il grottesco serve a raccontare la realtà, mentre la satira è lo strumento scelto per mettere in discussione la coscienza collettiva.

La notizia della presentazione del film è stata riportata da Rai News il 6 settembre 2026 a firma di Laura Squillaci.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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