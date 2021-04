A Venezia il ‘Bocolo virtuale’ della Croce Rossa

Dal lontano 1933 ogni 25 aprile Croce Rossa Italiana – Comitato di Venezia rinnova in occasione della festa di San Marco la tradizione veneziana del “bòcolo”.

Anche quest’anno, a causa delle limitazioni imposte dal virus Sars-COV 2, mancheranno nelle piazze il rosso delle rose e delle divise dei volontari, ma non mancherà la nostra presenza che si farà virtuale per chi desidera un “bòcolo” da donare alle persone care.

Con una donazione di 5,00 € C.R.I. Venezia recapiterà via mail una cartolina con l’immagine del “bòcolo”, realizzata con il prezioso supporto di Associazione Piazza San Marco, e si supporteranno così le attività del Comitato di Venezia che sin dall’inizio dell’emergenza ha potenziato l’assistenza e il supporto alla popolazione attraverso trasporti sanitari, collaborazione con il SUEM 118, servizio psicosociale, la consegna dei farmaci e della spesa a domicilio.

Ora l’impegno del Comitato di Venezia della Croce Rossa Italiana è rivolto alla vaccinazione di massa con la presenza sia di sanitari presso diversi HUB vaccinali per l’inoculazione, che di volontari in sinergia con il Comune di Venezia, per l’aiuto alla prenotazione della seduta vaccinale per i cittadini over 80.

Per aderire all’iniziativa si può effettuare la donazione tramite bonifico.

Il bonifico va inviato sul conto corrente: IT41P089 0402 0000 4100 0000 433 – Banca Prealpi San Biagio – intestato a Croce Rossa Italiana – Comitato di Venezia, riportando nella causale il nome della persona a cui si vuole donare il “bòcolo” e che verrà stampato sulla cartolina.

Effettuato il bonifico, si dovrà mandarne copia all’indirizzo bocolo2021@crivenezia.it indicando la mail della persona a cui si desidera che venga inoltrata la cartolina.

Per ulteriori informazioni contatta il nostro call center al numero 041 – 98.23.33.