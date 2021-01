A ritmo di Dante, web serie sul Sommo Poeta degli allievi dell’Accademia Teatrale Goldoni

In onda da venerdì 29 gennaio il primo dei lavori del Teatro Stabile del Veneto realizzati nell’ambito del progetto culturale Visioni di Dante, finanziato e patrocinato dal Comitato Nazionale Dante2021 del Mibact per i 700 anni dalla morte del poeta

Sette cortometraggi per dialogare con Dante e esplorare posti e passaggi meno noti della Divina Commedia. È l’intento della web serie teatrale A ritmo di Dante, realizzata dagli allievi del terzo anno dell’Accademia Teatrale Carlo Goldoni – parte del Modello Veneto TeSeO, nato dall’accordo di programma tra Regione Veneto e Teatro Stabile del Veneto in partnership con Accademia Teatrale Veneta – e curata da Paola Bigatto, in onda a partire da venerdì 29 gennaio ore 18.00 sulla piattaforma digitale Backstage del Teatro Stabile del Veneto, con il primo episodio Paradise.

Si tratta del primo lavoro realizzato nell’ambito del progetto culturale e artistico Visioni di Dante del Teatro Stabile del Veneto, un programma dalle finalità divulgative, formative e creative selezionato dal Comitato Nazionale Dante2021 del Mibact per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Nel corso del 2021, infatti, verranno realizzati contenuti originali quali spettacoli, percorsi formativi e incontri di approfondimento, prodotti con l’intento di aprire nuove prospettive su Dante e sulla sua opera.

sponsor

La web serie A ritmo di Dante oltre ad esplorare temi ampiamente conosciuti della Divina Commedia vuole mettere in evidenza, attraverso studi originali e specifici, alcune zone poema poco praticate proponendo in un caso parallelismi e discordanze tra l’opera dio Dante e la più famosa parodia a fumetti dell’Inferno dantesco pubblicato della Walt Disney Company, in un altro un percorso sensoriale tra gli odori del Purgatorio e in un altro ancora i luoghi e le storie che a Venezia raccontano di Dante. Attraverso il lavoro dei giovani attori-autori, vuole anche dimostrare come il mondo dantesco, con la sua straordinaria ricchezza, possa essere conosciuto e riscoperto tramite le nostre passioni più sentite, grazie soprattutto ai settecento anni di amore, studio e rivisitazioni della Divina Commedia. I sette cortometraggi di natura molto eterogenea, sono, infatti, fruibili da un pubblico di qualsiasi generazione, a partire dagli studenti delle scuole secondarie.

Il primo episodio Paradise, disponibile sulla piattaforma Backstage, ripercorre l’immaginario dantesco attraverso i luoghi del Paradiso: danze sfrenate, luci, la guida di Giustiniano e Tommaso d’Aquino, il tutto accompagnato dalla figura di Beatrice, con una rilettura dei canti VII, X, XI del Paradiso. Ad interpretare i protagonisti del poema dantesco in questo episodio sono Marinella Melegari, Miriam Tartaglia e la partecipazione di Chiara Pellegrin. Animazione video e ambienti sonori sono a cura di Marinella Melegari.

commercial



A RITMO DI DANTE

A cura di Paola Bigatto

Progetto video a cura di Serena Pea e Michele Tonicello

Fotografia e riprese video Serena Pea e Paolo Roberto Santo

Montaggio Francesca Cutropia e Serena Pea

Sound design Giovanni Frison

Costumi Lauretta Salvagnin

Note di regia

“Gli allievi della nostra scuola, inserendosi nella centenaria tradizione di vicinanza e relazione tra gli attori e il poema dantesco, hanno messo a disposizione i loro saperi, la loro visione del teatro, ma anche il particolare momento esistenziale che stanno vivendo, per entrare in dialogo con Dante. Il poema ha anche fornito, data la struttura del verso e la complessità della ritmica e della versificazione, un eccellente allenamento tecnico per i giovani. Dante è, come ci insegna la antica tradizione del teatro italiano, un vero maestro d’attori”.

Paola Bigatto