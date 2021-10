8.000 tamponi in un giorno nel veneziano

la notizia continua dopo l'inserzione pubblicitaria

È il tampone, alle prime luci del giorno, a portare in fila davanti alle farmacie, numerose persone non vaccinate che cercano di ottenere la certificazione verde che consentirà loro di poter svolgere il proprio lavoro.

In queste giornate frenetiche le 104 farmacie veneziane hanno fronteggiato generosamente la mole rilevante di lavoro, le prenotazioni, le urgenze, la necessità di favorire la distensione sociale che ha subìto, negli ultimi tempi, insieme a dati rassicuranti sulla pandemia e sull’efficienza del vaccino, evidenti incrinature.

Dopo il 15 Ottobre le richieste di tamponi nasali sono cresciute di giorno in giorno: nella sola giornata di ieri, sono stati eseguiti, nei territori dell’Usl 3 Serenissima, oltre ottomila tamponi, grazie agli ospedali, alle farmacie, agli spazi vaccinali disponibili.

A questi si aggiungono i 700 test effettuati nei Centri privati.

La corsa al tampone registra altresì una lieve tendenza a cedere alla vaccinazione, anche per i costi di test ripetuti, che non sempre vengono rimborsati dalle aziende e dai datori di lavoro.

Fino a Natale, tutto prenotato, quindi, la domanda crescerà notevolmente, considerando che sono quasi 100mila i no vax in età lavorativa e il da farsi preoccupa la Direzione generale dell’Usl 3 che dovrà investire molte risorse economiche e umane per far fronte alla domanda.

Il problema non è di facile soluzione, questi mesi possono dirsi di transizione e saranno i dati a offrire una lettura dell’andamento della pandemia.

Il tutto si vive insieme allo sciopero, forse prolungato al 31 Ottobre, dei lavoratori dei Servizi, come la Scuola e i Trasporti, anche se non sono numerosi gli aderenti, che sono contrari agli obblighi dei tamponi e alla certificazione verde.

L’Actv sta cercando di organizzarsi, di dare risposte il più possibile funzionali ai bisogni di spostamento dell’utenza per mare e per terra e che ogni giorno devono programmare per quello dopo, anche in ragione delle assenze per malattia dei lavoratori.

È evidente che alcune corse in laguna e in terraferma saltino, con i disagi che possiamo intuire.

Intanto cresce la campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione.

Con lo slogan “Vinciamo insieme”, è la volta dei testimonial sportivi della Regata storica, della Reyer e del Venezia calcio che insieme al Comune e all’Uls, si mettono in gioco con iniziative utili a coinvolgere la comunità in cui viviamo, affinché questa trovi le risorse e le convinzioni da condividere per restituire sicurezza e fiducia nel futuro ai cittadini.

