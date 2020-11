Zaia: “Nessuno abbassi la guardia. Non si può escludere terza ondata”

Zaia: “Nessuno può e deve abbassare la guardia”, anche se: “Da noi c’è una sanità reattiva, ma nessuno può escludere la terza ondata di virus.

Sono le parole del presidente del Veneto questa mattina.

“Da noi per ora la situazione è sotto controllo perché la sanità ospedaliera e territoriale è molto reattiva. Però nessuno abbassi la guardia”, perché “nessuno può escludere che possa arrivare anche la terza ondata e forse la quarta”.

Parole tese a non sottovalutare mai il pericolo del “nemico”.

“L’importante è essere preparati. Con questo virus dovremmo imparare a convivere”.

Per il Covid:





“noi abbiamo il più basso tasso di ospedalizzazione con circa 2.600 ricoverati di cui circa 300 persone in terapia intensiva”.

“Nessun segreto: da tempo avevamo puntato su una scelta di cure domiciliari e su quello abbiamo investito. Il binomio medicina ospedaliera e territoriale paga molto di più davanti al Covid. Abbiamo 51 equipe Usca per le visite a domicilio, e un ottimo rapporto con una squadra efficiente di medici di base che al 59% fa anche tamponi”. “ora compreremo anche 100 mila saturimetri da distribuire ai nostri pazienti insieme all’ossigeno. In questo modo la maggior parte potrà curarsi a casa”.

Sul Natale, Zaia dice

che “nessuno ha la sfera di cristallo. Le ondate Covid durano di solito in tutto il mondo circa 100 giorni, quindi a Natale probabilmente ci troveremo nella parte bassa dell’ondata“.

Per quanto riguarda l’imminente arrivo del vaccino (e le accuse mica tante velate del prof. Crisanti) Zaia conferma: “Quando arriverà il vaccino lo farò, penso non ci siano alternative”.

Il governatore del Veneto Luca Zaia dalle colonne de La Stampa ha parlato anche del governo.

“Se anche Berlusconi dovesse appoggiare il governo, sarà come il Big Bang: si chiuderà un’era e se ne aprirà un’altra. Nulla sarà più come prima”.







(foto da archivio – articolo: Zaia: “nessuno abbassi la guardia. Nessuno può escludere terza ondata” – covid/coronavirus – 22/11/2020)