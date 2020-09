Vigili del Fuoco di Venezia positivi: altra lettera a Zaia: “Dentro le caserme il Covid circola”

(Riceviamo e pubblichiamo)

Egregio Presidente, non avendo ancora avuto nessuna risposta alla nota del 23/09 – Prot.93/20, vista l’urgenza e la gravità della situazione, poniamo alla Sua attenzione un’altra missiva sperando di avere – nel breve termine – un riscontro celere e adeguato alle problematiche di seguito evidenziate.





Quattro Vigili del Fuoco in servizio presso il Comando di Venezia – sede di Mestre – sono risultati positivi al covid-19, a seguito di tamponi effettuati dalle strutture sanitarie locali competenti per il territorio. Altri nostri colleghi sono in quarantena preventiva in attesa dei risultati degli stessi, secondo quanto disposto dalle procedure sanitarie per limitare la diffusione dei contagi.

Riteniamo che le disposizioni attualmente adottate per prevenire il virus, da sole non siano sufficienti a scongiurare il rischio di nuovi focolai, lo testimonia il fatto che dentro le nostre caserme il covid19 continua a circolare, rischiando di essere trasmesso alla stessa popolazione locale durante le normali attività di soccorso tecnico urgente.

Chiediamo di integrare le misure attualmente adottate, associando alla prevenzione il ricorso agli screening sanitari/tamponi, da effettuare gratuitamente e periodicamente al personale VVF del Comando di Venezia, su base volontaria, almeno una volta al mese, allo scopo di monitorare la situazione reale all’interno delle nostre caserme, verificando la presenza o meno di positivi al covid19 tra il personale VVF il quale, al pari del SUEM, opera a stretto contatto con la popolazione locale – 24 ore su 24 – rischiando di veicolare alla stessa la trasmissibilità del virus.





Restando in attesa di un Vostro quanto prima riscontro, cogliamo l’occasione per rivolgerle i nostri più cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale UIL PA VVF Venezia

Luigi Losito

Il Segretario Regionale UIL PA VVF Veneto

Davide Meli