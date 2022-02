“Venezia è di tutti? Ma chi l’ha detto?”. Lettere

In risposta a: “Venezia deve essere una città per turismo di massa…”.

Se vivessimo in paese civile Venezia sarebbe come Montecarlo. Qualcuno ci è stato? Non ci sono tornelli, permessi di ingresso e amenità simili.

Ma di un ciabattaro o pizza al taglio neanche l’ombra, impensabile bivaccare sui gradini di un edificio (neanche storico).

E Montecarlo non è minimamente paragonabile a Venezia in quanto a bellezza e valore.

Certo avremmo meno bar ma quei pochi darebbero da mangiare a tutti i baristi, il costo delle case proibitivo, ma adesso non lo è?

La differenza è che ad aumentare il valore sarebbe la residenzialità e non la speculazione.

Venezia di tutti, ma chi l’ha detto? Provate ad andare a Parigi e dire ai parigini che è di tutti.

La città è dei cittadini, gli altri sono ospiti.

In questo paese va tutto al ribasso, una colpa essere benestanti, una colpa avere una barca, una colpa essere intraprendenti, una colpa essere intelligenti.

E siccome non siamo abbastanza rozzi e ignoranti, ne importiamo da altri paesi (chiedere a chi vive in via Piave o in Corso del Popolo).

Incomprensibile che ci sia gente che rifiuta l’autonomia o meglio l’indipendenza. Avanti Savoia!

(lettera firmata)