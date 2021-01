Via libera alle crociere. Così il nuovo Dpcm in arrivo. Ultima ora

Via libera alle crociere. Così il nuovo Dpcm in arrivo domani.

La norma è contenuta nella bozza del nuovo Dpcm.

Via libera a crociere navi italiane.

Le crociere potranno ripartire

come scritto nella bozza del Dpcm in vigore dal 16 gennaio.

Testualmente, l’articolo dice che “i servizi di crociera da parte delle navi passeggere di bandiera italiana possono essere svolti nel rispetto delle specifiche linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico”.

