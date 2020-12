Via 15 passaggi a livello dalla linea ferroviaria Adria-Mestre

I lavori della Regione per la messa in sicurezza di una tratta ferroviaria: 2,8 milioni di euro su 57 chilometri, la linea “Adria-Mestre”. «Sarà interessata dall’eliminazione di 15 passaggi a livello, 10 pubblici e 5 privati», ad annunciarlo è la vicepresidente e assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Elisa De Berti. Interessati i Comuni di Mira, Camponogara, Campagna Lupia, Cona e Campolongo Maggiore.

«Abbiamo dato mandato alla nostra società Infrastrutture Venete di procedere con i lavori come previsto dal piano di interventi e cronoprogramma presentati nel 2020. Laddove la viabilità locale verrà interrotta con l’eliminazione dei passaggi a livello – conclude l’assessore – saranno previsti interventi di ricucitura di assi stradali esistenti, evitando di realizzare più costose opere di attraversamento delle linee ferroviarie».

La prima tranche di interventi prevede l’eliminazione di ben 15 passaggi a livello, sui 20 previsti. Nel Comune di Mira: è prevista la realizzazione di nuova viabilità comunale per la successiva soppressione di 2 passaggi a livello pubblici (via Verona in località Oriago e via Monte Tinisia in località Oriago) e di viabilità di campagna per la chiusura di 2 passaggi a livello privati (in prossimità di via Forte Poerio). In Comune di Mira è prevista anche la realizzazione di un tratto di pista ciclabile per il collegamento con la stazione di Porta ovest, lato est. Nel Comune di Camponogara è prevista la realizzazione viabilità di campagna per la chiusura di 1 passaggio a livello privato (in prossimità del cimitero di Calcroci); nel Comune di Campolongo Maggiore è prevista la realizzazione della viabilità per la successiva chiusura di un passaggio a livello pubblico (via Giare) e un passaggio a livello privato. A Campagna Lupia è prevista la realizzazione della viabilità di campagna per la chiusura di un passaggio a livello privato (in prossimità di via Roma), e infine, sempre in provincia di Venezia, nel Comune di Cona, è prevista la realizzazione di nuova viabilità poderale per la soppressione di due passaggi a livello privati.