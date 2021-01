Verona. Aperitivo gourmet a casa con il San Daniele DOP

Aperitivo gourmet a casa con il San Daniele DOP

Stiamo affrontando un periodo storico particolare e, a qualsiasi livello, è diventato ormai necessario aprirsi a nuove abitudini con un atteggiamento propositivo. Si sente un gran bisogno di normalità e di ritorno alle abitudini di “una volta” come per esempio l’aperitivo, un appuntamento fisso da condividere con amici o con i colleghi.

In questo clima di incertezze non solo le persone a dover rivedere la propria quotidianità: anche per le aziende, specie per quelle della ristorazione, la situazione è notevolmente cambiata. Il Covid-19 ha portato numerosi cambiamenti a cui il comparto Horeca ha risposto cercando di mettere in campo strategie innovative per facilitare i contatti con il pubblico (pensiamo al delivery a casa) e garantire un servizio all’altezza delle aspettative.

Aria di San Daniele @Home: l’aperitivo si sposta a casa

Dal locale al salotto di casa: il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha scelto di “reinterpretare” il momento dell’aperitivo realizzando un innovativo servizio di food delivery dedicato proprio all’happy hour. Aria di San Daniele @Home offre l’occasione di gustare un ottimo aperitivo a base di San Daniele DOP oltre a sostenere il settore della ristorazione. L’obiettivo del progetto è infatti supportare il comparto Horeca, infatti i proventi della vendita delle box andranno interamente ai locali aderenti all’iniziativa.

“Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele si fa promotore di un progetto dedicato al settore Horeca, purtroppo gravemente danneggiato dalla crisi sanitaria in atto. Il nostro obiettivo è quello di promuovere le realtà della ristorazione che da sempre valorizzano un prodotto di eccellenza come il San Daniele DOP”, ha detto Mario Cichetti, Direttore Generale del Consorzio.

Quattro anni fa nasceva il tour Aria di San Daniele, un appuntamento gastronomico realizzato dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele, per mettere in risalto un alfiere del made in Italy come il San Daniele DOP. Il tour gastronomico viene traghettato in alcune importanti città dello Stivale e tra queste c’è anche Verona. Nasce così il progetto Aria di San Daniele @Home che ruota intorno a un nuovo servizio di delivery e box aperitivo altamente personalizzate.

Una food box aperitivo gourmet per due persone

La food box realizzata con materiali eco-sostenibili è pensata per due persone e contiene tutto il necessario per un aperitivo casalingo, in piena sicurezza. La food box è composta da una vaschetta di Prosciutto di San Daniele, pane, grissini e vari finger food sfiziosi realizzati ristorante, oltre a birra o vino. Insomma, c’è tutto ciò che occorre per un aperitivo cordiale in stile “Aria di San Daniele”.

Il food delivery è disponibile dal 1° dicembre su www.aperitivosandaniele.it, e intende portare l’happy hour a base di San Daniele DOP nelle case degli italiani. Il servizio è già attivo in 7 città tra cui troviamo 12 ristoranti di Roma, 12 di Milano, 5 di Lecce, 4 di Firenze, 7 di Bari, 4 di Verona, 5 di Catania.

Come funziona Aria di San Daniele @Home? L’utente deve cliccare sul portale dedicato e scegliere una delle food box aperitivo proposte dai locali aderenti all’iniziativa. Successivamente deve scegliere tra il ritiro nel locale o il delivery a domicilio. Nella città di Verona il servizio di delivery è disponibile per i seguenti cap: dal 37121 al 37129 e dal 37131 al 37136. Rientrano nella zona di consegna del delivery anche i cap: 37010, 37023, 37030, 37038, 37039, 37040, 37141, 37142, 37049, 37059, 37060, 37066,37067 e 37068. Se avete optato per questa opzione, non vi rimane che inserire data e ora e attendere il vostro gustoso aperitivo!

La gift box aperitivo per stupire i nostri cari

Ma le novità non finiscono qui: desiderate condividere un momento di relax “virtuale” con i vostri amici? Niente di più semplice: nel sito www.aperitivosandaniele.it troviamo le speciali Aria di San Daniele @Home Gift Box, ovvero sorprese succulente da regalare alle persone care. Una volta acquistata la speciale Gift Box dedicata all’aperitivo, non vi resta che aggiungerla al carrello e procedere con il pagamento. Una mail di conferma dell’ordine conterrà il codice sconto, senza l’importo, pronto per essere inviato ai vostri amici.

Bastano pochi clic per imprimere una decisa svolta alla stagione invernale. Tramite i 4 ristoranti di Verona che aderiscono all’iniziativa Aria di San Daniele @Home si potrà fin da subito condividere con i propri cari un happy hour tradizionale, magari avviando una videochiamata di gruppo con una musica ‘giusta’ in sottofondo.

Aria di San Daniele @Home è un’idea unica e originale per gustare un ottimo aperitivo e al tempo stesso poter sostenere un comparto d’eccellenza come quello della ristorazione italiana.