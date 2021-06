Salvate Venezia: i vip contro lo sfruttamento selvaggio che uccide la città

Salvare Venezia: i vip del mondo di uniscono per predisporre un documento propositivo e di indirizzo, un ‘decalogo’ in favore della Città.

E sono molte le firme celebri sul documento che si propone di arginare la fine della civiltà veneziana causata dallo sfruttamento selvaggio.

Documento poi inviato come lettera a Mattarella e Draghi, con firmatari “eccellenti” come Jagger e Coppola.

Si tratta di un “decalogo”, in definitiva, una serie di azioni per la salvezza di Venezia.

E’ un documento sottoscritto da “cittadini del mondo” famosi, e si propone di sensibilizzare il mondo politico in favore di un (parole loro) “bene così fragile, patrimonio dell’umanità”.

Lo firmano, con una missiva indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al premier Draghi e alle autorità regionali e locali – anticipata oggi dal Corriere della Sera -, una serie di ‘vip’ della cultura e dello spettacolo.

La meritoria spinta è iniziativa di Venetian Heritage, uno dei comitati privati che finanziano preziosi restauri per la salvaguardia di Venezia.

“Occorre uno statuto speciale – si legge nella missiva – una legge che ne tuteli non solo l’integrità fisica, ma anche il tessuto urbano e la identità culturale. Chiediamo che siano preservati non solo l’immenso patrimonio artistico, ma anche la vita cittadina che a pietre e dipinti conferisce l’anima”.

Le azioni indicate comprendono la conclusione del cantiere del Mose, lo stop al traffico della Grandi Navi in laguna, la salvaguardia dell’ecosistema lagunare, la gestione dei flussi turistici, la regolamentazione delle affittanze turistiche, facilitazioni per affitti a residenti, controlli delle licenze commerciali, decoro urbano, moto ondoso e programmazione culturale.

Tra i firmatari la rockstar Mick Jagger, i registi Francis Ford Coppola, James Ivory e Wes Anderson, l’attrice Tilda Swinton, il direttore del Guggenheim Museum Richard Armstrong, l’artista Anish Kapoor.