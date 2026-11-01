Verissimo: doppio appuntamento del weekend con Gramellini, Michielin e la prima intervista tv con i familiari di David Rossi

Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento del weekend di Verissimo: oggi, sabato 31 ottobre, e domani, domenica 1 novembre, alle 16.30 su Canale 5.

Per la puntata di oggi è prevista un’intervista-ritratto al giornalista e scrittore Massimo Gramellini, che sarà per la prima volta in studio accompagnato dalla moglie Simona Sparaco. In scaletta anche l’artista Francesca Michielin, che presenterà il suo nuovo progetto discografico dal titolo ‘Magia bianca, Magia nera’.

Tra gli ospiti di sabato c’è la novantenne Valeria Fabrizi, che racconterà la propria vita; Evelina Sgarbi interverrà per aggiornare sulle condizioni di salute di suo padre, Vittorio. In studio anche la coppia formata da Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni, che ripercorrerà oltre trent’anni di vita insieme, e lo spazio dedicato alle novità sentimentali di Francesca e Sabrina, dopo l’esperienza a Temptation Island.

Nel corso della puntata di domenica saranno ospiti Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao, protagonisti della terza stagione della serie ‘Viola come il mare’, in onda dal 4 novembre su Canale 5. Diego Armando Maradona Jr. ricorderà suo padre Diego Armando Maradona e farà chiarezza sugli ultimi sviluppi del processo contro l’equipe medica che aveva in cura il campione, scomparso nel 2020.

La scaletta domenicale prevede inoltre l’intervento del ballerino e coreografo Emanuel Lo, di Antonella Elia che parlerà del delicato intervento affrontato recentemente, e di Delia Duran, moglie di Alex Belli e attualmente tra i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Per la prima volta insieme in un’intervista televisiva, Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi saranno ospiti di Verissimo per parlare del caso di David Rossi. Rossi, ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, è morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio. A tredici anni dalla scomparsa e dopo due archiviazioni del caso come suicidio, la Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha riaperto le indagini per omicidio.