A Milano i funerali di Sandro Mazzola richiamano una folla di tifosi

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A Milano, il 21 settembre 2026, i funerali di Sandro Mazzola hanno visto la partecipazione di una folta folla di tifosi e appassionati. L’evento ha raccolto persone venute a salutare la figura storica del calcio nerazzurro.

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La cerimonia è stata segnalata da Tg1 tramite il servizio a firma di Anna Milan, che ha documentato la partecipazione popolare all’addio.

Nel contesto dell’omaggio è circolato anche un messaggio di Moratti, sintetizzato con le parole: “Raggiungi i campioni della Grande Inter”.

L’afflusso e il cordoglio confermano l’impatto della figura di Mazzola sul mondo dell’Inter e sui suoi sostenitori.