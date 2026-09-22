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A Milano i funerali di Sandro Mazzola richiamano una folla di tifosi

A Milano, il 21/09/2026 i funerali di Sandro Mazzola hanno richiamato una folta partecipazione di tifosi e appassionati; Moratti: “Raggiungi i campioni della Grande Inter”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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A Milano, il 21 settembre 2026, i funerali di Sandro Mazzola hanno visto la partecipazione di una folta folla di tifosi e appassionati. L’evento ha raccolto persone venute a salutare la figura storica del calcio nerazzurro.

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La cerimonia è stata segnalata da Tg1 tramite il servizio a firma di Anna Milan, che ha documentato la partecipazione popolare all’addio.

Nel contesto dell’omaggio è circolato anche un messaggio di Moratti, sintetizzato con le parole: “Raggiungi i campioni della Grande Inter”.

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L’afflusso e il cordoglio confermano l’impatto della figura di Mazzola sul mondo dell’Inter e sui suoi sostenitori.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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