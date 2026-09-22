Semilibertà per Chico Forti: potrà andare a trovare l’anziana madre in Trentino

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La procura di Verona ha disposto la semilibertà per Chico Forti, consentendogli di raggiungere l’anziana madre in Trentino. La misura è stata concessa nelle scorse ore e permette a Forti di uscire dal regime carcerario per motivi familiari.

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Resta tuttavia aperta la questione della libertà condizionale: una decisione su questo fronte è ancora attesa e, se favorevole, eviterebbe a Forti il rientro in carcere durante le ore notturne.

Forti è accusato dell’omicidio del socio Dale Pike, ma ha sempre proclamato la propria innocenza. Ha scontato 25 anni di detenzione in Florida e successivamente è rientrato in Italia per terminare la pena, grazie a un lungo lavoro diplomatico condotto dall’Italia.

Anche il fratello della vittima si è espresso, manifestando convinzione sull’innocenza di Forti.