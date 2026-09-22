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Sei dipendenti Eni patteggiano per l’esplosione di Calenzano; tre indagati andranno a processo

La Procura di Prato ha dato parere favorevole al patteggiamento per sei dipendenti Eni coinvolti nell’esplosione del deposito di Calenzano del 9/12/2024; tre indagati, compresa Sergen, verso il processo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La procura di Prato ha espresso parere favorevole alla richiesta di patteggiamento avanzata da sei dei nove indagati nell’inchiesta sull’esplosione del deposito Eni di Calenzano del 9 dicembre 2024.

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Tutti e sei gli imputati che hanno chiesto il patteggiamento sono dipendenti dell’azienda. Le accuse a loro carico comprendono omicidio e disastro colposo. Le pene complessive concordate ammontano a 14 anni e mezzo; per cinque dei sei è prevista la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità.

Secondo la Procura, il parere favorevole è motivato dall’avvenuto risarcimento delle famiglie delle vittime e dalla congruità delle pene proposte.

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Per gli altri tre indagati, tra cui i rappresentanti della ditta appaltatrice Sergen, la strada processuale prosegue: è stata avanzata la richiesta di rinvio a giudizio al Gip.

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Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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