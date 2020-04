Venezia: università chiuse, ma studenti obbligati a pagare affitti degli alloggi vuoti

Buongiorno, scrivo da parte di un gruppo di genitori.

Le nostre figlie studiano all’università di Venezia e sono ospiti di una struttura in città, proprietà delle Opere Riunite Buon Pastore.

In seguito all’emergenza per il contagio del Covid-19 abbiamo chiesto di rivedere l’affitto mensile per i mesi in cui l’università è sospesa e le le ragazze nella quasi totalità sono tornare nelle rispettive famiglie.

Abbiamo ricevuto un diniego.

Rammarica ulteriormente, oltre il rifiuto, il modo, ovvero il semplice appellarsi a un contratto senza nemmeno un riferimento a eventuali difficoltà economiche della struttura, mentre tutto intorno a noi contratti e accordi vengono rivisti alla luce della nuova situazione.

Da sottolineare che si tratta di una “Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza”, come recita il logo della stessa.

lettera firmata