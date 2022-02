“Il problema è uno: ci sono persone a cui interessa Venezia e altre cui interessano solo i soldi”. Lettere

Il problema è sempre quello: ci sono le persone cui interessa Venezia, altre cui interessano i soldi.

C’è chi dice, giustamente, dobbiamo lavorare, e chi, altrettanto giustamente, dobbiamo vivere e non sopravvivere.

Le attività a Venezia si debbono riprendere, è vero ma non parlatemi di bar e ristoranti che negli ultimi tempi, con le scoppio selvaggio e criminale dei plateatici voluto dalla giunta e da un assessore hanno lavorato il doppio del periodo pre Covid e reso la città, in moltissimi punti, letteralmente invivibile, continuando, però, a pianser El morto per … el vivo.

È vero che continuano a soffrire gli alberghi, i b&b sono immorali e non me ne frega nulla, e specialmente i negozi, vere vittime economiche di questa pandemia (1 su 3 ha chiuso e gli altri arrancano, e sono aumentati quelli di paccottiglia che riempiono i buchi rimasti) .

I tassisti hanno ripreso alla grande, i gondolieri non muoiono di fame, anche se non si arricchiscono come qualche anno fa.

Credo che siano le logiche conseguenze per una città governata (?) da un sindaco che da qualsiasi parte delle città probabilmente chiederebbe chiedere aiuto alla gente per tornare a Cà Farsetti perché non sa dove è.

Oppure da un assessore, che con le sue delibere e interviste ha stupito il mondo regalandoci plateatico selvaggio, interviste surreali ( un es? “Da oggi saremo inflessibili sui plateatici!”, “I banchetti di piazza San Marco sforano di continuo le misure di 1m.x 1m. (e uno si aspetta che aumenteranno i controlli), invece “Da oggi saranno aumentate le misure a 1m.x2 così non sforeranno più”.

Neno

(lettera firmata)

Venezia