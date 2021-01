Venezia, turista picchiato e rapinato durante Carnevale: presi!

Venezia: picchiarono turista in una tentata rapina, 2 arresti questa mattina.

I carabinieri del Nucleo Natanti di Venezia hanno infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare – in carcere e agli arresti domiciliari – emessa dal Gip del Tribunale nei confronti di due trentenni veneziani per tentata rapina a mano armata, avvenuta nel febbraio scorso ai danni di un turista straniero.

L’episodio risale al periodo di Carnevale, nei pressi di Rialto, quando un turista inglese era stato aggredito in una calle isolata, da due individui che lo avevano notato mentre stava consultando il proprio smartphone.

Dapprima si erano avvicinati all’uomo girandogli attorno quindi, coprendosi parte del volto con dei cappucci, gli hanno puntato contro delle pistole per farsi consegnare il telefono.

La vittima, impaurita, ha cercato di reagire all’aggressione, venendo colpito al volto

e minacciato con l’arma. L’azione era stata interrotta dall’arrivo di un gruppo di passanti, alla vista dei quali i due malviventi sono scappati per le calli vicine.

Il turista straniero ha poi chiesto aiuto ai dipendenti di un negozio.

L’indagine dei militari, grazie alle dichiarazioni dei testimoni, all’analisi dei tabulati telefonici e ai filmati delle telecamere a circuito chiuso in zona – tra le quali quelle gestite dal Comune di Venezia – hanno consentito di identificare i responsabili, non nuovi ad episodi di estrema violenza in città.

Gli investigatori però non sono riusciti a identificare il turista dato che non ha ritenuto di presentare denuncia né si è presentato presso qualche struttura sanitaria per soccorso o medicazioni.

