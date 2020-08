Venezia, Sambo (Pd): “Trasporti nel caos, Sindaco e Assessore non possono far finta di niente”

“La situazione dei trasporti sta nettamente peggiorando: nelle fasce orarie di punta autobus e vaporetti sono più simili a carri bestiame che a mezzi di trasporto pubblici, e questo nel totale spregio di qualsiasi norma di sicurezza, a prescindere dall’emergenza sanitaria.

Da mesi stiamo segnalando la necessità di potenziare sia le linee d’acqua che di terraferma, ma il Sindaco e l’Assessore ai trasporti fanno finta di niente. Evidentemente, non prendendo spesso i mezzi pubblici, il problema per loro è inesistente. Non è questo il modo di amministrare una città: i trasporti sono un servizio essenziale per i residenti, a maggior ragione ora, con la ripresa del turismo e con le spiagge aperte. Sulla dichiarazione del presidente Actv Seno, che metteva in dubbio la veridicità delle foto scattate dai residenti, è meglio stendere un velo pietoso.

Se questa amministrazione si degnasse almeno una volta di spostarsi per la città utilizzando autobus e vaporetti, capirebbe immediatamente che i residenti non mentono e che la situazione è insostenibile. Ogni giorno ci sono decine e decine di segnalazioni di persone rimaste a terra, con tutti i disagi, lavorativi e personali, che questo comporta.

Tutto questo è aggravato dal fatto che il Veneto è la regione con il maggior aumento quotidiano di positivi al Covid.

Il direttore dell’Ulss 3 Dal Ben, a conferma della gravità della situazione, consiglia di evitare di prendere un mezzo sovraffollato e di aspettare il successivo. Poiché questo a Venezia è inapplicabile (ci sono direttrici che per intere fasce orarie hanno i mezzi sovraffollati, e pertanto anche i mezzi successivi hanno il medesimo carico di passeggeri) per noi la soluzione giusta è un’altra. E’ necessario attivare al più presto un piano concreto per potenziare tutte le linee di trasporto pubblico della città, perché chi abita e lavora qui possa muoversi liberamente, in sicurezza e senza disagi”.

Monica Sambo

Capogruppo PD