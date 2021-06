Venezia, Roma, Milano, Firenze, Napoli e Palermo: nuovi francobolli di Poste Italiane

Sul francobollo dedicato a Venezia è riprodotta un’immagine di piazzetta San Marco con il Palazzo Ducale, le Procuratie Nuove, la Biblioteca Nazionale Marciana e le due colonne di San Marco e di San Teodoro. Sullo sfondo s’intravede il profilo dell’Abbazia di San Giorgio Maggiore.

L’immagine fa parte di una nuova serie di Poste Italiane che da oggi 30 giugno 2021 viene emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Si tratta di sei francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “il patrimonio naturale e paesaggistico”, serie Turistica dedicati a Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli e Palermo, al valore della tariffa B pari a 1,10€ per ciascun francobollo.

Le emissioni sono disponibili allo Spazio Filatelia di Venezia a San Marco (calle Larga de L’Ascension).

Tiratura complessiva di due milioni e settantamila francobolli, di cui:

duecentomila esemplari per ciascun francobollo in fogli da ventotto, pari a un milione e duecentomila francobolli;

centomila esemplari per ciascun francobollo in minifogli da dieci, pari a seicentomila francobolli;

quarantacinquemila foglietti composti da sei francobolli diversi, pari a duecentosettantamila francobolli.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. Bozzettisti: Giustina Milite per il francobollo dedicato a Roma; Claudia Giusto per i francobolli dedicati a Milano e Napoli; Fabio Abbati per il francobollo dedicato a Firenze; Tiziana Trinca per il francobollo dedicato a Venezia; Matias Hermo per il francobollo dedicato a Palermo.

Completano i francobolli la leggenda comune “L’ITALIA RIPARTE” e le rispettive leggende “ROMA TI ASPETTA”, “MILANO TI ASPETTA”, “FIRENZE TI ASPETTA”, “VENEZIA TI ASPETTA”, “NAPOLI TI ASPETTA”, “PALERMO TI ASPETTA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”

Gli annulli primo giorno di emissione saranno disponibili presso lo Spazio Filatelia di Roma, Firenze, Venezia, Milano, Napoli e presso l’ufficio postale di Palermo Centro.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma1, Torino, Trieste, Venezia Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione sono state realizzate sei cartelle filateliche, una per ogni emissione, in formato A4 a tre ante, contenti il francobollo singolo, la quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€ ciascuna.