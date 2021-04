Venezia, stanotte palazzi storici illuminati con il tricolore

Venezia, stanotte i palazzi storici saranno illuminati con il tricolore.

Per il 76° anniversario della Liberazione d’Italia questa sera, 25 aprile 2021, molti palazzi storici veneziani, sull’acqua e non solo, saranno illuminati con i colori della bandiera italiana.

Tutti gli edifici di proprietà comunale: le facciate superiori di Ca’ Farsetti, sede del municipio a Rialto, e Ca’ Loredan a San Marco, ma anche il municipio e della Torre civica, a Mestre, saranno illuminate con i colori della bandiera italiana. Da evidenziare anche l’ingresso dell’Arsenale della Marina militare che ogni sera, ormai da diverso tempo, è illuminato con il tricolore.

Un modo per celebrare anche con questo simbolico segno (oltre che con i consueti appuntamenti in programma nel corso della giornata) la giornata del 25 aprile 2021, in cui ricorre il 76° anniversario della Liberazione d’Italia.