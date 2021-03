Impiegati d’albergo: “Non siamo noi il male di Venezia, non dimenticateci”. Lettere

“Anch’io voglio tornare a lavorare ma…”

Breve racconto di una receptionist di un hotel di lusso

Ormai sono mesi che, con l’albergo chiuso, vivo solo “grazie” alle briciole della cassa integrazione.

Voglio tuttavia ricordare a tutti che prima non era la terra promessa come in molti professano giornalmente su quotidiani e social, con articoli e petizioni fantoccio che mirano al “far tornare tutto come prima”.

Tanto si sa chi ci sta dietro a queste cose: di sicuro non l’impiegato o l’autista. E qui, mi fermo.

Lavoro come receptionist di “banco unico”, ovvero svolgo sia mansioni di ricevimento che di portineria. Due mestieri diversi che sono stati inglobati, nella maggior parte dei casi, in una figura sola per sfoltire i costi della manodopera.

Conseguenze: si è spesso oberate di lavoro ed è “impossibile” offrire sempre standard di servizio elevati.

“Fino a qui tutto bene”, non però quando ti accorgi che sei assunta con ben due livelli inferiori al dovuto e che nel tuo stipendio non figurano alcune voci minoritarie come, per esempio, l’indennità di cassa.

Meschini sotterfugi che adoperano in molti per risparmiare (pardon, arricchirsi) il più possibile a discapito delle lavoratrici dipendenti di questa città.

​Difficile fare carriera in questi ambienti dove la tua professionalità conta relativamente “poco”. Devi leccare per scalare le posizioni. Conosco ragazzi e ragazze in gamba che non hanno guadagnato un solo livello negli anni per via di un sistema retrogrado e per nulla meritocratico, o di capi servizio invidiosi delle loro capacità: l’Italia in miniatura.

​Queste persone non le si sente lamentare nei quotidiani e nelle piattaforme sociali, come taluni individui fanno… La Venezia che conosco io non è mai stata coesa, e questa cosa è ora sotto gli occhi di tutti. “Non ci si può vedere” tra categorie diverse e spesso nemmeno fra noi.

​Noi impiegati negli alberghi di Venezia non abbiamo voce in capitolo, dei sindacati nemmeno l’ombra. E quando ci sono, sono spesso i primi lacchè della proprietà. Sempre pronti a trovare un compromesso al ribasso.

SIAMO SOLI.

Vorrei che qualche consigliere comunale, che tanto ammira questo sistema, si facesse una settimana in albergo. Venite a svolgere turni di chiusura ed apertura, e perché no, magari anche qualche notte tanto per.

Ovviamente il tutto per 1200/1300 € al mese, sia chiaro.

Ultimamente leggo molti articoli contro la monocultura turistica e spesso mi trovo d’accordo. Infatti credo che, come dice il saggio Cipriani, bisogna prima di tutto salvare l’identità veneziana per preservare la città e i veneziani dunque, per evitare la deriva da parco giochi che stiamo attraversando.

Non dimenticatevi di noi, “il male di Venezia” non siamo noi! Allargate la vostra veduta.

lettera firmata

(foto da archivio – precedente a febbraio 2020)

