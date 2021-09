Venezia gioca a Sant’Elena da domenica

Il Venezia giocherà la prima in casa al Penzo domenica prossima.

E’ dunque il via libera al Pierluigi Penzo, lo stadio di Venezia.

La commissione provinciale pubblici spettacoli, riunitasi oggi, ha dato l’ok: quindi il Venezia giocherà la sua prima partita in casa in laguna.

Scongiurato il “pericolo” Ferrara, il 19 settembre prossimo gli arancioneroverdi si scontreranno con lo Spezia tra le mura di uno degli stadi più suggestivi del Paese.

Il “miracolo”, come l’aveva definito lo special advisor del club Andrea Cardinaletti, è stato compiuto.



Biglietti

A partire dalle ore 12 di mercoledì 15 settembre sarà attiva la prevendita per la partita Venezia FC – Spezia Calcio che si disputerà domenica 19 settembre alle ore 15 allo stadio P.L. Penzo di Venezia.

La prima giornata di vendita sarà riservata ai soli ex-abbonati SS 2019-2020 (18-19 gare) che potranno acquistare un titolo a tariffa agevolata. Per effettuare l’acquisto sarà necessario inserire il numero delle TDT su cui era caricato l’abbonamento o il numero di FISTOP. Sono valide anche le TDT scadute successivamente all’acquisto dell’abbonamento.

Dalle ore 10 di giovedì 16 settembre la vendita sarà aperta a tutti.

Nel rispetto delle normative COVID in vigore, si ricorda che l’accesso allo stadio sarà consentito solo ed esclusivamente ai possessori di GREEN PASS. In mancanza di certificato, il tifoso non potrà accedere allo stadio e il biglietto non verrà rimborsato.