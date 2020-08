Venezia/ex gasometri: Sara Visman (M5S) alla 2° assemblea pubblica del Comitato area ex-gasometri

Venezia/ex gasometri. Alle 17.30 Sara Visman (M5S) parteciperà alla 2° assemblea pubblica del Comitato area ex-gasometri.

«La questione sull’area degli ex gasometri di San Francesco della vigna è di fondamentale importanza per l’intera cittadinanza e per le confinanti comunità scolastiche che da tempo chiedono chiarezza.» Spiega Sara Visman, candidata sindaca del Movimento 5 Stelle a Venezia, annunciando la sua partecipazione all’assemblea pubblica organizzata dal Comitato area ex-gasometri che si terrà in Campo San Francesco della vigna a Venezia oggi, mercoledì 26 agosto, alle 17.30.