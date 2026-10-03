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TG2 Post in onda il 2 ottobre 2026: la rubrica informativa del Tg2 alle 21

TG2 Post, rubrica informativa del Tg2, va in onda il 2/10/2026 alle 21:00. Direttore Antonio Preziosi; aree tematiche: cronaca, politica, economia e ambiente.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La rubrica Tg2 Post andrà in onda il 2 ottobre 2026 alle 21:00. Si tratta di una pagina informativa del Tg2, con la direzione di Antonio Preziosi.

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La versione del 2/10/2026 è collocata all’interno dell’offerta informativa Rai e si caratterizza per l’ampio spettro di aree trattate: ambiente, arti e spettacolo, cronaca, economia e finanza, esteri, politica, salute, scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e tempo libero, viaggi e turismo.

La pagina dedicata alla rubrica segnala inoltre sezioni collegate all’informazione Rai, tra cui TG1, TG2, TG3, GR1, GR2, GR3 e le redazioni regionali del Tgr. Sulla stessa pagina è presente una sezione Temi Caldi con riferimenti a singole questioni di attualità.

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La redazione del programma è indicata con la firma del direttore Antonio Preziosi. L’impaginazione web del Tg2 Post include riferimenti ai canali social della testata e ai contenuti video della rubrica.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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