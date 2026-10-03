Romics festeggia il quarto di secolo con premi, ospiti e appuntamenti musicali

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Romics raggiunge i 25 anni e lo fa con un programma che mette al centro la musica legata all’immagine e incontri con grandi nomi del settore. L’evento autunnale propone una serie di iniziative pensate per celebrare il percorso della manifestazione e la sua relazione con cinema, serie e animazione.

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Scopri come fare

Tra le novità principali c’è Musicomics, che assegna riconoscimenti alla musica per il cinema, le serie e l’animazione. Tra i premiati di questa edizione figura Pino Donaggio.

Il cartellone include numerosi appuntamenti musicali: è in programma il concerto di Cristina D’Avena insieme agli Oliver Onions, oltre ad altre proposte legate alle colonne sonore e alla musica per i media.

Nell’ambito della rassegna sono previste anche iniziative dedicate al doppiaggio, parte della programmazione tematica dell’evento.

L’intervista a Sabrina Perucca, direttore artistico di Romics, approfondisce i contenuti e le scelte della manifestazione. Alla realizzazione dei contenuti ha collaborato Filippo Mosticone.