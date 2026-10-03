G7 approva rilascio coordinato di 100 milioni di barili contro l’impennata dei prezzi

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I leader del G7 hanno concordato un intervento coordinato sulle scorte energetiche per contenere l’aumento dei prezzi dei carburanti. La decisione, annunciata il 2 ottobre 2026, prevede il rilascio di almeno 100 milioni di barili di greggio sul mercato nell’arco di quattro mesi.

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La misura è stata decisa durante una riunione convocata d’urgenza dalla presidenza francese. All’incontro hanno partecipato i capi di governo di Canada, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Giappone e Stati Uniti.

Oltre alla quota di greggio, i Paesi del G7 si sono impegnati a un “rilascio consistente” di scorte di gasolio già nei prossimi 20 giorni. L’obiettivo dichiarato è frenare l’impennata dei prezzi dei carburanti sul mercato internazionale.

Secondo quanto riportato, la mossa mira anche a scongiurare il blocco delle esportazioni di gasolio verso l’Europa, minacciato dall’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump.