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G7 approva rilascio coordinato di 100 milioni di barili contro l’impennata dei prezzi

Il G7 libera 100 milioni di barili in quattro mesi e avvierà un rilascio di gasolio nei prossimi 20 giorni per frenare i rincari e scongiurare il blocco Usa.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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I leader del G7 hanno concordato un intervento coordinato sulle scorte energetiche per contenere l’aumento dei prezzi dei carburanti. La decisione, annunciata il 2 ottobre 2026, prevede il rilascio di almeno 100 milioni di barili di greggio sul mercato nell’arco di quattro mesi.

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La misura è stata decisa durante una riunione convocata d’urgenza dalla presidenza francese. All’incontro hanno partecipato i capi di governo di Canada, Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Giappone e Stati Uniti.

Oltre alla quota di greggio, i Paesi del G7 si sono impegnati a un “rilascio consistente” di scorte di gasolio già nei prossimi 20 giorni. L’obiettivo dichiarato è frenare l’impennata dei prezzi dei carburanti sul mercato internazionale.

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Secondo quanto riportato, la mossa mira anche a scongiurare il blocco delle esportazioni di gasolio verso l’Europa, minacciato dall’amministrazione statunitense guidata da Donald Trump.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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