Venezia rialza la testa: si girano tre film

Venezia rialza la testa, al via le produzioni cinematografiche in città.

Ciak, si gira. La laguna vuota e semideserta diventa un set magnifico e silenzioso, ideale per realizzare film e serie televisive.

Una di queste inizia con l’omicidio di un ragazzino a Venezia e ben presto le indagini porteranno a collegare il fatto alla pedopornografia.

Sono numerose le troupe che in questi giorni si possono scorgere in giro per il centro storico lagunare e che saltano all’occhio anche per l’assenza dei turisti e dei soliti rumori che affollano la città, nel silenzio delle strade e delle calli.

Questa mattina, nel piazzale della Stazione, a Santa Lucia, un’area è stata delimitata per permettere il trasferimento e l’installazione delle strumentazioni per le riprese della nuova produzione fiction Rai “Non mi lasciare”, una serie tutta italiana sui crimini legati alla pedopornografia.

Le riprese iniziano proprio sul Canal Grande con protagonista l’attrice Vittoria Puccini, nota

soprattutto per aver recitato in “Elisa di Rivombrosa”.

Sarà lei Elena Zonin, vicequestore della Polizia di Stato del Servizio centrale operativo di Roma.

La donna, esperta di crimini informatici, viene chiamata ad indagare sull’omicidio del giovane trovato morto a Venezia. L’incontro con un vecchio amore nella città d’acqua, a cui la protagonista è particolarmente legata, rendono la trama avvincente e nel contempo sentimentale.

La fiction vedrà gli attori esibirsi tra Venezia e Mestre, la regia è affidata a Ciro Visco, che ha diretto, tra gli altri, la quarta stagione di Gomorra e un’altra serie di successo andata in onda recentemente : “Doc – nelle tue mani,” con l’attore Luca Argentero.

Questa mattina nel piazzale di Santa Lucia c’erano barche e operatori come non se ne vedevano da qualche tempo a Venezia, ad esempio come quando a novembre c’erano state le riprese di Mission Impossible 7 – Lybra, con Tom Cruise.

In questo momento ci sono più progetti cinematografici che si stanno realizzando nella Serenissima, per il grande e piccolo schermo, ed animano così il centro storico lagunare.

E’ anche questo è un modo per tenere viva la città. Proprio il periodo dell’emergenza sanitaria,

con le sue attività chiuse e campi vuoti, diventa l’occasione ideale di riprendere una Venezia semi deserta e immobile nella sua bellezza, senza folle di turisti e spettatori dietro le transenne che chiedono selfie e autografi. Uno spazio scenico in cui si può lavorare senza particolari limitazioni né ostacoli, senza rumori e disturbi durante le riprese. Insomma, un set cinematografico naturale.

Oltre alla fiction “Non mi lasciare”, in questi giorni sono in corso le riprese del film anglo-canadese Across The River And Into The Trees, (Di là dal fiume e tra gli alberi), l’adattamento cinematografico del romanzo di Ernest Hemingway, pubblicato a New York dall’editore Scribner il 7 settembre 1950. Richard Cantwell, il personaggio principale semi-autobiografico, è un ufficiale americano in servizio in Italia subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1946.

Il film è diretto dalla regista spagnola Paula Ortiz e le riprese avvengono in varie parti del Veneto, il cast internazionale che affianca il protagonista Liev Schreiber vede Matilda De Angelis, Josh Hutcherson, Laura Morante, Sabrina Impacciatore, Alessandro Parrello e Maurizio Lombardi.

Dal prossimo week-end si realizzeranno anche le riprese del reality Amazon

“Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”.

Un reality show in cui i concorrenti sono vip che vengono cercati come latitanti, fuggitivi braccati dai cosiddetti “cacciatori”, un team di professionisti del settore investigativo organizzati in squadre operative preposte alla cattura fisica dei personaggi, che devono raggiungere in due settimane un luogo sicuro, un rifugio, con pochi soldi e un kit di sopravvivenza. Nella scorsa edizione tra i fuggitivi famosi c’erano anche Francesco Totti e Fedez, ma in questa edizione i vip devono ancora essere svelati.

Non sarà quindi così inconsueto camminare per Venezia e imbattersi, già da questo sabato, in qualche personaggio famoso che partecipa alle riprese.

Giorgia Pradolin