Venezia, al via i lavori di asfaltatura sulle strade danneggiate del Lido: limite di circolazione a 30 km orari

Venezia, al via i lavori di asfaltatura sulle strade danneggiate del Lido.

Sono iniziati i lavori di sistemazione della pavimentazione di alcuni tratti stradali del Lido di Venezia, il cui asfalto risultava danneggiato.

L’intervento, finanziato dal Comune di Venezia per un importo di 400 mila euro e realizzato da Insula, interesserà le vie Malamocco, Sandro Gallo e riviera Diacono per un totale di oltre 8 mila mq di asfalti.

I lavori saranno suddivisi in stralci: la prima fase riguarderà via Sandro Gallo (nel tratto compreso tra via Da Asola a piazza Gamba), la seconda via Malamocco (in località Bassanello) e le ultime due la riviera riva Giovanni Diacono (a Malamocco).

Oggi pomeriggio il prosindaco del Lido, Paolo Romor, insieme all’assessore Michele Zuin, si è recato in sopralluogo. “Con l’allentamento delle misure contro il Coronavirs – commenta Romor – riprendono i lavori di asfaltatura delle strade, così come quelli alla darsena degli Alberoni e per la piantumazione di nuovi alberi”.

“Continua l’importante investimento che abbiamo fatto sull’isola – spiega l’assessore Zuin – In cinque anni di amministrazione abbiamo finanziato quasi quattro milioni di interventi per le asfaltature. Si tratta di un piano straordinario, che non era mai stato intrapreso in modo così rilevante sull’isola. I lavori proseguiranno in Gran viale e Riviera Santa Maria Elisabetta e in altri punti strategici del Lido con l’obiettivo di sistemare le strade e dare maggiore fruibilità sia alle automobili che alle biciclette”.

In occasione dei cantieri, fino all’8 giugno è prevista una nuova viabilità e si procederà al transito in senso unico alternato gestito con movieri. Sarà inoltre introdotto un limite di 30 km orari per la circolazione e sarà stabilito il divieto di fermata.

Intanto sono stati completati i lavori per il ripristino della segnaletica orizzontale dopo i lavori di asfaltatura che hanno interessato la strada comunale dei Murazzi.