Vele d’Epoca in laguna con l’’VIII Trofeo Principato di Monaco a Venezia

Ciao Pais per la categoria Epoca e Nembo II per la categoria Classici sono i vincitori dell’VIII Trofeo Principato di Monaco le Vele d’Epoca in Laguna Coppa BNL-BNP Paribas Private Banking & Wealth Management, evento promosso da Anna Licia Balzan, Console Onorario del Principato di Monaco a Venezia e dalla Direzione del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco a Milano.

Ciao Pais (Società Trestina della Vela) ha preceduto in classifica Serenity del 1936 e Gilla del 1950, mentre Nembo II (Yacht Club Adriaco) ha avuto la meglio su Auriga del 1971 e Shahrazad del 1970.

Quest’anno la regata ha segnato un record con oltre trenta imbarcazioni partecipanti costruite tra gli inizi del Novecento e i primi anni Duemila.

Le imbarcazioni erano suddivise in 6 categorie (Classici, Epoca, Barche non stazzate, Passere, Spirit of Tradition, Spirit of Tradition A).

CLASSIFICA: Nella categoria “barche non stazzate” si è imposto il 15 Metri S.I. (Stazza Internazionale) Mariska del 1908 prima in tempo reale, seguita da Palaia Tyche (1963) e Jason (1970). Tra le Passere vittoria di Aspasia (1950) che ha avuto la meglio su Capriccio (1981) e Persefone (1965). Tra gli Spirit of Tradition ha vinto Mozart (1984) su Isabella (1999) e Tiziana IV (2002). Tra gli Spirit of Tradition ‘A’ il podio è andato a Quasar (1986), seguito da Moretto (1977) e Agos (1976).

Nella giornata di sabato le imbarcazioni sono state impegnate con una prima regata su percorso a triangolo nelle acque antistanti il Lido mentre domenica mattina si sono dirette verso il bacino di San Marco per la tradizionale parata confermando ancora una volta che solo Venezia può offrire al pubblico prospettive irripetibili.

Quest’anno lo spettacolo è stato davvero straordinario: il pubblico ha potuto ammirare il Palinuro, la bellissima goletta a tre alberi della Marina Militare, veleggiare a pochi metri dalle rive accompagnata dal corteo delle Signore del Mare e dai Riva storici presenti per l’evento in laguna.

Successivamente è stato dato il via alla seconda regata del Trofeo, una costiera di circa 7 miglia che ha visto la partecipazione del Palinuro, una vera Regina del mare anche grazie ai suoi 69 mt di lunghezza.

La manifestazione si è poi conclusa con le premiazioni, nella cornice dell’Arsenale.

Ai primi tre classificati per ciascuna categoria sono andati i premi realizzati dal prestigioso marchio Barovier & Toso.

“Siamo giunti all’ottava edizione del Trofeo, la sesta per le vele d’epoca – sottolinea Anna Licia Balzan – ed è sorprendente vederla perfezionarsi rinnovandosi ogni anno. L’impegno del Principe Alberto II, da sempre attivo per promuovere la salvaguardia del pianeta e delle acque, è stato per me un esempio che ho voluto concretizzare attraverso la vela, uno sport sano e rispettoso per l’ambiente che porta magnifiche imbarcazioni e il più autentico fair-play marinaresco a fondersi in perfetto accordo con il contesto unico al mondo della Serenissima. Anche per questa edizione abbiamo potuto contare sull’importante sostegno di BNL-BNP Paribas Private Banking & Wealth Management, accanto a noi per dare un segnale di fiducia e ripartenza.”

“Sono più che soddisfatto – commenta Mirko Sguario – da un lato la regata continua a crescere segnando un nuovo record di presenze tutte di alto livello, dall’altro viene riconosciuto il suo valore poiché è stata ospitata all’interno dell’Arsenale e inserita nelle celebrazioni per i 1600 anni della città. Il Trofeo Principato di Monaco ha confermato nel tempo le potenzialità per poter figurare tra gli eventi di lunga tradizione che valorizzano il ruolo della nautica permettendo di conoscere da vicino le Signore del mare, vere e proprie opere d’arte dell’ingegneria navale. Ringrazio per l’importante supporto il Comune, qui rappresentato dall’Assessore al Turismo Simone Venturini, la Marina Militare, Vela Spa, il Salone Nautico e tutti coloro che, mossi dalla passione per il mare, mi sono stati accanto e hanno contribuito al successo di questa manifestazione.”

“BNL BNP Paribas Private Banking & Wealth Management” – ha commentato Stefano Schrievers, Head of Wealth Management Italy BNL BNP Paribas – “è anche quest’anno main partner dell’VIII Trofeo Principato di Monaco le Vele d’Epoca in Laguna consapevole della valenza culturale ed economica di questo evento, che esalta la forte tradizione marinara di Venezia e dell’Italia in generale. Una tradizione dalla quale, in questo campo come in altri, discende il valore e la qualità del sapere, dell’abilità e dell’arte italiana, oggi riconosciuti in tutto il mondo. Il nostro Wealth Management coniuga le più diverse specializzazioni di un Gruppo internazionale come BNP Paribas, con la capacità di essere vicini ai nostri clienti tramite il network di BNL in Italia, in modo da fornire un approccio integrato a 360° in un contesto ad alto valore aggiunto.”

Il Trofeo, organizzato in collaborazione con lo Yacht Club Venezia e il Circolo Velico Il Portodimare, si è svolto con la direzione sportiva di Mirko Sguario e con il patrocinio di A.I.V.E., l’Associazione Italiana Vele d’Epoca.

Il Comitato di Regata è stato diretto dal Presidente A.I.V.E. Pier Maria Giusteschi Conti, coadiuvato dal Giudice Nazionale Giancarlo Frizzarin, Emilia Barbieri e Massimiliano Cervelli.

Diadora, Nature’s, Dolomia e Alilaguna hanno confermato anche in questa edizione il loro sostegno all’evento.