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Tusk: tre corpi trovati nella casa dell’attentatore di Cracovia

Il premier polacco Donald Tusk ha comunicato che nella casa dell’attentatore di Cracovia sono stati trovati tre corpi; l’abitazione è stata evacuata per ispezioni.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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VARSAVIA — Il primo ministro polacco Donald Tusk ha reso noto che nella casa dell’autore della sparatoria avvenuta a Cracovia sono stati rinvenuti tre corpi. L’annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa in serata.

Secondo quanto riferito da Tusk, le vittime trovate nell’abitazione sono “due donne e un uomo”. Il premier ha aggiunto che si tratta verosimilmente di membri della famiglia dell’attentatore.

La sparatoria, avvenuta nella giornata odierna a Cracovia, ha causato sei morti e quindici feriti. Le autorità hanno evacuato l’intera abitazione per consentire ispezioni dei servizi competenti: vi è il sospetto che nell’abitazione possano essere presenti altre armi e/o esplosivi.

Tusk ha parlato della situazione nel corso della conferenza serale, fornendo gli aggiornamenti sul ritrovamento e sulle misure adottate dalle forze di sicurezza.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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