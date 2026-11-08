Tusk: tre corpi trovati nella casa dell’attentatore di Cracovia

VARSAVIA — Il primo ministro polacco Donald Tusk ha reso noto che nella casa dell’autore della sparatoria avvenuta a Cracovia sono stati rinvenuti tre corpi. L’annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa in serata.

Secondo quanto riferito da Tusk, le vittime trovate nell’abitazione sono “due donne e un uomo”. Il premier ha aggiunto che si tratta verosimilmente di membri della famiglia dell’attentatore.

La sparatoria, avvenuta nella giornata odierna a Cracovia, ha causato sei morti e quindici feriti. Le autorità hanno evacuato l’intera abitazione per consentire ispezioni dei servizi competenti: vi è il sospetto che nell’abitazione possano essere presenti altre armi e/o esplosivi.

Tusk ha parlato della situazione nel corso della conferenza serale, fornendo gli aggiornamenti sul ritrovamento e sulle misure adottate dalle forze di sicurezza.