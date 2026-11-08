Eisenkot riceve l’incarico: 28 giorni per costruire un governo d’emergenza in Israele

Il presidente Isaac Herzog affiderà oggi a Gadi Eisenkot l’incarico di formare il nuovo governo israeliano. L’ex capo di Stato maggiore, 66 anni, avrà 28 giorni per ottenere il sostegno di almeno 61 membri della Knesset e costituire un esecutivo in un Parlamento frammentato.

Eisenkot ha dichiarato sui social di voler mettere in piedi “un governo di emergenza nazionale” e di impegnarsi per essere all’altezza della situazione. L’ex generale, noto per uno stile austero e per risposte brevi con i media, ha rifiutato interviste con la stampa internazionale ed è spesso a disagio quando parla in inglese.

Il candidato intende formare un governo di minoranza con i quattro partiti del suo blocco, aperto a chi accetterà quattro principi: la dichiarazione di indipendenza, la natura ebraica e democratica dello Stato, la condanna di Hamas come organizzazione terroristica e la leva militare per tutti. Il blocco di Eisenkot dispone al momento di 48 seggi.

Negli ultimi giorni il leader di Ysrael Beitenu, Avigdor Liberman, ha cambiato posizione e ha aperto alla possibilità di un’alleanza che includa gli ultraortodossi, anche a costo di “dolorosi compromessi” sulla questione della coscrizione, ma ha escluso il ricorso al sostegno esterno dei partiti arabi.

Secondo Haaretz, il partito arabo-israeliano Ra’am, che alle ultime elezioni ha ottenuto otto seggi, sosterrà un governo guidato da Eisenkot anche senza entrare in coalizione. La Lista Comune non voterà a favore del nuovo esecutivo, ma non si impegnerà attivamente per farlo cadere. Entrambe le formazioni arabe intendono collaborare con il blocco di Eisenkot per sostituire il presidente della Knesset, attualmente Amir Ohana del Likud, e per istituire una commissione d’inchiesta sul 7 ottobre.

Eisenkot ha posto come priorità la ricucitura delle divisioni interne e il recupero della reputazione internazionale di Israele, compromessa dai tre anni di guerra a Gaza e dalle violenze nella Cisgiordania occupata. Ha inoltre promesso misure ferme contro i coloni responsabili di aggressioni ai danni di palestinesi e giornalisti, definendo tali atti come “terrorismo ebraico”.

Pur ribadendo l’impegno a unire il paese, l’ex generale non è un pacifista: ha detto che non ci sarà uno Stato palestinese e, richiamando la sua esperienza militare, è l’ideatore della cosiddetta “dottrina Dahiya”, applicata anche a Gaza e basata su bombardamenti su larga scala in aree dove si nascondono combattenti. È inoltre autore della “campagna tra le guerre”, una serie di operazioni mirate per ritardare conflitti su vasta scala.

Tra gli obiettivi indicati da Eisenkot figurano la costituzione di una commissione d’inchiesta nazionale sulle falle della sicurezza legate all’attacco dell’7 ottobre 2023; la riduzione delle esenzioni dal servizio militare per gli studenti religiosi; e l’introduzione di una “legge sul servizio nazionale universale” che obblighi ultraortodossi e arabi israeliani al servizio militare o civile. Ha anche annunciato l’intenzione di rafforzare i diritti della comunità LGBTQ+ e, davanti a esponenti del sionismo religioso, ha difeso la colonizzazione della Cisgiordania purché siano rispettate le leggi israeliane.

Il partito di Eisenkot ha invitato il Likud a prendere parte a un governo di unità, un’opzione che fino a poco tempo fa era considerata improbabile. Sul piano personale, Eisenkot è figlio di ebrei marocchini, cresciuto nella periferia di Israele; la morte del figlio Gal e di due nipoti in combattimento a Gaza ha aumentato il suo riconoscimento pubblico. Se dovesse diventare primo ministro, sarebbe il primo capo di governo sefardita.

La procedura prevista dalla legge israeliana concede all’incaricato 28 giorni per formare la coalizione, con la possibilità di chiedere una proroga di quattordici giorni. In caso di insuccesso, il presidente può avviare nuove consultazioni e assegnare l’incarico a un secondo candidato, che avrà altri 28 giorni. Se anche il secondo tentativo fallisse, si aprirebbe un periodo di 21 giorni durante il quale qualsiasi deputato supportato da almeno 61 parlamentari potrà ricevere l’incarico e disporrà di 14 giorni per presentare un governo; in mancanza di un esecutivo valido si tornerebbe alle urne.