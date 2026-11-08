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Tusk: l’attacco di Cracovia «efferato», cinque morti e sedici feriti. Appello agli arresti dei sostenitori

Il premier polacco Donald Tusk definisce «efferato» l’attacco di Cracovia: cinque morti, sedici feriti. Chiede l’arresto dei sostenitori e ringrazia gli agenti.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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ROMA, 07 novembre 2026 — Il premier polacco Donald Tusk ha definito «efferato» l’attacco avvenuto oggi pomeriggio nel centro di Cracovia, durante una conferenza stampa ripresa da Tvn24. L’assalto ha provocato cinque morti e sedici feriti.

Tusk ha chiesto che «tutti i sostenitori dell’attentatore vengano arrestati al più presto», esortando le autorità a proseguire le indagini con decisione. Nel corso dell’intervento ha anche reso omaggio agli agenti intervenuti, ringraziandoli per il rischio corso nel corso dell’operazione e sottolineando che grazie al loro intervento sono state salvate molte vite.

Il premier ha inoltre riferito del ritrovamento di tre corpi nella casa dell’attentatore e ha definito «dei veri eroi» i due agenti rimasti feriti durante la sparatoria.

La vicenda resta al centro dell’attenzione: le autorità polacche continuano gli accertamenti sul movente e sulle possibili connessioni con altre persone coinvolte.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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