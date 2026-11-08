Tusk celebra i due poliziotti feriti a Cracovia: “veri eroi”, condizioni gravi ma cure eccellenti

ROMA, 07 novembre 2026 – Il primo ministro polacco Donald Tusk ha reso omaggio ai due agenti rimasti feriti nella sparatoria avvenuta a Cracovia, definendoli “veri eroi”.

Tusk ha indicato i nomi dei poliziotti: Jakub Kulik e Artur Morański. Secondo il premier, i due avrebbero probabilmente salvato molte vite durante l’azione, agendo senza considerare il rischio personale.

Le condizioni dei due agenti sono state definite gravi, ma Tusk ha assicurato che stanno ricevendo cure eccellenti. Il premier ha inoltre detto che l’intero Paese è vicino agli agenti e li sostiene in questo momento.

La dichiarazione è stata riportata dalla Bbc online.