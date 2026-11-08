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Tusk celebra i due poliziotti feriti a Cracovia: “veri eroi”, condizioni gravi ma cure eccellenti

Il premier Donald Tusk ha elogiato Jakub Kulik e Artur Morański, feriti nella sparatoria di Cracovia: li ha definiti “veri eroi” e ha sottolineato le cure.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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ROMA, 07 novembre 2026 – Il primo ministro polacco Donald Tusk ha reso omaggio ai due agenti rimasti feriti nella sparatoria avvenuta a Cracovia, definendoli “veri eroi”.

Tusk ha indicato i nomi dei poliziotti: Jakub Kulik e Artur Morański. Secondo il premier, i due avrebbero probabilmente salvato molte vite durante l’azione, agendo senza considerare il rischio personale.

Le condizioni dei due agenti sono state definite gravi, ma Tusk ha assicurato che stanno ricevendo cure eccellenti. Il premier ha inoltre detto che l’intero Paese è vicino agli agenti e li sostiene in questo momento.

La dichiarazione è stata riportata dalla Bbc online.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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