Furto all’alba nel negozio del Venezia FC: rubati contante e le maglie della squadra

Un furto è stato consumato questa mattina, domenica 8 novembre, presso il negozio del Venezia FC situato in Campo Santi Apostoli, nel quartiere di Cannaregio. L’effrazione, contrassegnata da segni di forzatura sulla porta, ha portato via 300 euro in contante e diversi capi d’abbigliamento e accessori, il cui valore totale è attualmente in fase di quantificazione da parte dei proprietari.

Il fatto si è verificato intorno alle 5 del mattino, quando il sistema di allerta del negozio ha attivato l’allarme. Questo ha portato all’innesco di fumogeni progettati per dissuadere i ladri. Tuttavia, i malviventi, evidentemente ben organizzati, sono riusciti a rubare il massimo possibile prima di fuggire. La notizia del furto si è rapidamente diffusa attraverso i social media, attirando l’attenzione della comunità locale e delle autorità competenti.

Le indagini sono state immediatamente avviate dai Carabinieri, che hanno ricevuto l’allerta tramite il collegamento dell’antifurto presente nel negozio. Un’unità del nucleo natanti è intervenuta prontamente per effettuare i rilievi del caso, raccogliere reperti e visionare le immagini delle telecamere di sicurezza, che sono state scaricate e analizzate dalle forze dell’ordine.

Questo furto si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazione per la sicurezza commerciale della città, soprattutto considerando un episodio analogo avvenuto solo poche settimane fa. Il 23 ottobre, infatti, un’altra rapina aveva avuto luogo presso la Coop di San Tomà, dove i ladri, armati di un coltello, avevano minacciato il personale mentre il negozio era aperto.

Oggi e domani, i titolari del negozio del Venezia FC sono impegnati a effettuare un inventario dettagliato per stabilire esattamente quali articoli siano stati rubati. Il furto non si configura solo come una perdita economica, ma tocca anche il valore affettivo e simbolico degli articoli rubati, legati a una squadra che ha appena festeggiato una vittoria significativa contro l’Udinese.

Il furto è stato percepito non solo come una violazione di proprietà, ma anche come un attacco al senso di identità e appartenenza dei tifosi e della comunità locale, che vedono nel negozio un punto di riferimento per il supporto alla squadra. La speranza è che le indagini portino a risultati rapidi e che si possano recuperare i beni rubati.