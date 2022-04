Reddito di Cittadinanza indebitamente percepito: 553 denunce a Napoli

Oltre sei milioni e mezzo di euro di sussidio con il reddito di cittadinanza sono stati percepiti indebitamente nel Napoletano.

E’ quanto hanno scoperto i carabinieri di Napoli che insieme a quelli dell’ Ispettorato del Lavoro con la collaborazione dell’Inps nel corso di controlli andati avanti per cinque mesi.

Dalle verifiche sono emerse 651 posizioni irregolari e sono state 553 persone denunciate per truffa ai danni dello Stato.

Al setaccio sono state passate le richieste di sussidio avanzate tra Napoli e provincia da 1167 nuclei familiari e 2300 persone.

Nel solo comune di di Marano sarebbe stato elargito più di un terzo della somma a persone che non avrebbero, secondo i carabinieri alcun diritto: 125 il numero delle persone denunciate.

I carabinieri della compagnia Napoli Centro che hanno denunciato per truffa aggravata 129 cittadini di nazionalità romena, residenti in diverse municipalità del comune di Napoli.

Secondo la legge uno straniero può percepire il beneficio solo dopo aver risieduto in Italia per dieci anni, due dei quali continuativi.

I militari hanno appurato che i 129 non fossero residenti in Italia da 10 anni come invece falsamente dichiarato.

Avrebbero percepito così, complessivamente, 700mila euro.