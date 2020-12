Tre giorni con acqua alta (e Mose)

Tra oggi e mercoledì punte di acqua alta in arrivo a Venezia. Sempre 130 cm. i valori ‘di massima’ tra le 10.30 e le 11.

Le paratoie del Mose saranno sicuramente in funzione con questi valori. Le squadre sono già operative.

Tutte da verificare le situazioni intermedie, ad esempio i 110 centimetri di oggi alle 21.30 o i 105 cm. della sera del 31, o per i 120 cm. di domani mattina.

L’esperienza insegna che le previsioni vanno bene ma poi servono decisioni ‘sul campo’ in tempo reale.

Nella memoria di tutti è ancora ben presente il ricordo del grave errore di sottovalutazione

sponsor

dell’8 dicembre scorso quando la città ‘andò sotto’ per 138 cm. perché ormai si era deciso di non alzare le barriere sulla base delle previsioni del giorno precedente senza tenere conto degli aggiornamenti peggiorativi.

Oggi il Mose ha iniziato le operazioni di sollevamento verso le sei del mattino. L’abbassamento è previsto attorno alle 12, anche se il traffico nei canali portuali sarà ripristinata non prima delle 14.30.

Domani, forse, si replica, mentre mercoledì è quasi certo.

commercial



(Rip.)

Tra oggi e mercoledì punte di acqua alta in arrivo. Sempre 130 cm. i valori ‘di massima’ tra le 10.30 e le 11.

Le paratoie del Mose saranno sicuramente in funzione con questi valori. Le squadre sono già operative.

Tutte da verificare le situazioni intermedie, ad esempio i 110 centimetri di oggi alle 21.30 o i 105 cm. della sera del 31, o per i 120 cm. di domani mattina.

L’esperienza insegna che le previsioni vanno bene ma poi servono decisioni ‘sul campo’ in tempo reale.

Nella memoria di tutti è ancora ben presente il ricordo del grave errore di sottovalutazione

dell’8 dicembre scorso quando la città ‘andò sotto’ per 138 cm. perché ormai si era deciso di non alzare le barriere sulla base delle previsioni del giorno precedente senza tenere conto degli aggiornamenti peggiorativi.

Oggi il Mose ha iniziato le operazioni di sollevamento verso le sei del mattino. L’abbassamento è previsto attorno alle 12, anche se il traffico nei canali portuali sarà ripristinata non prima delle 14.30.

Domani, forse, si replica, mentre mercoledì è quasi certo.