Tor Sapienza, 47enne fermato dopo il tentativo di allontanare un bambino: la zia lo blocca

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Un uomo di 47 anni è stato fermato dalla Polizia a Roma con l’accusa di tentato sequestro di persona aggravato dopo un episodio avvenuto in zona Tor Sapienza. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe cercato di allontanare con la forza un bambino che passeggiava con la zia, senza riuscirci grazie alla prontezza della donna.

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Scopri come fare

A dare l’allarme alla Sala operativa della Questura è stato il padre del bambino. Quattro giorni dopo i fatti, il genitore avrebbe riconosciuto per strada un uomo corrispondente alla descrizione fornitagli dalla sorella e ha segnalato la presenza agli agenti.

Gli uomini del V Distretto Prenestino sono intervenuti, ma il presunto responsabile, accortosi della telefonata, avrebbe tentato di allontanarsi salendo su un autobus in transito. La fuga è durata poco: guidati dalle indicazioni del padre, i poliziotti hanno intercettato il mezzo poco più avanti e hanno individuato fra i passeggeri una persona le cui sembianze corrispondevano alla segnalazione.

Una volta bloccato, le verifiche si sono accelerate dopo la reazione manifestata dall’uomo quando gli è stata mostrata la foto del bambino. L’individuo è stato riconosciuto anche dalla zia della vittima. Risulta irregolare sul territorio nazionale e privo di una fissa dimora.

Il 47enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e trasferito in carcere a disposizione della magistratura per il reato di tentato sequestro di persona aggravato.