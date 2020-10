Tommaso Zorzi ”innamorato” di Francesco Oppini: finimondo al Grande Fratello VIP

Parapiglia al Grande Fratello VIP tra gli ormai due ex-amici Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: complice qualche bicchiere di troppo l’influencer ha dichiarato al figlio di Alba Parietti di essersi innamorato di lui. Risultato? Minacce, parole pesanti e addirittura il lancio di una sedia.

Il tutto è nato da uno scherzo ideato da Tommaso Zorzi, dichiaratamente gay, che si è avvicinato a Oppini confidandogli: “Franci ti devo dire una cosa. Vuoi che siamo qui in una specie di lockdown forzato… è una cosa seria. Mi sono innamorato di te. Franci te lo giuro, provo qualcosa per te. Sono serio chiedilo agli altri, ne ho parlato con Elisabetta (Gregoraci) e Maria Teresa (Ruta). Fra guardami ti giuro che mi sto innamorando, non dico bugie”.





Il coinquilino non è sembrato abboccare: “Io non ti credo, smettila, mi stai mettendo in imbarazzo – ha replicato Oppini – Non sei credibile stai ridendo e hai bevuto. Sono etero, ma sono sensibile e tanto, certe cose mi toccano quindi smettila. Non posso parlare con te che parli in questo stato. Non c’è da ridere. Cos’è uno scherzo? Guarda che non mi piace”.

In tutta risposta Zorzi si è versato sugli occhi dell’acqua frizzante per simulare le lacrime e ha poi lanciato a terra una tazza. Ma la recita è finita nel peggiore dei modi: Oppini ha afferrato una sedia e gliel’ha scagliata contro: “p***a, ma che c***o di scherzo è? Ma che scherzo di m***a è? – ha sbottato il gieffino – che c***o c’entra che siamo due uomini! Magari io ho una sensibilità diversa da un altro, quindi questa cosa qua mi può dare fastidio! Ma non perché tu mi dici che puoi essere innamorato, ma perché io ci rimango di m***a perché non so che c***o fare! Io sono etero e sono fidanzato felicemente, ma se tu mi fai uno scherzo del genere ci rimango di m***a, ma v*******o, va’”.

Nel dubbio che fosse solo una “sceneggiata” e anche Oppini fosse d’accordo (com’era già successo), gli autori del Grande Fratello VIP hanno chiamato entrambi nel confessionale. Nel frattempo la Casa si è divisa: mentre Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda ridevano, Elisabetta Gregoraci, Giada De Blanck, Enock Barwuah e Andrea Zelletta hanno bacchettato Zorzi: “il gioco è bello quando dura poco”, “certe cose non si fanno” mentre Francesco continuava a ripetere “non me lo doveva fare, ha esagerato”.





Sembra quindi conclusa l’amicizia tra il figlio di Alba Parietti l’influencer milanese che aveva fin qui caratterizzato questa edizione del GF VIP. In un momento di rabbia Francesco Oppini ha pure minacciato di andarsene: “Se tutto gli è permesso perché lui ha dei santi in paradiso – ha dichiarato – allora io alzo i tacchi e me ne vado. Io lo conosco il mondo dello spettacolo. Poi ne parliamo con i miei legali“. A chi si stava riferendo? Agli autori del programma? Al presentatore Alfonso Signorini?

Il web sembra schierato dalla parte di Zorzi: “Francesco si sfoga con i comodini” scrive Blogtivù mentre su Biccy si legge “non è che Tommaso ha i santi in paradiso, ma è palesemente il mattatore di questo GF VIP e se anche gli autori chiudessero un occhio sui suoi scivoloni sarebbe normalissimo”.

Marie Jolie