Ticozzi: ancora nessuna notizia sul bando parcheggi. Residenti penalizzati

Paolo Ticozzi, consigliere comunale del partito Democratico attacca: “Da quando ad aprile ho presentato un’interrogazione chiedendo che venisse al più presto pubblicato il bando per gli abbonamenti per i parcheggi sulle strisce blu per i residenti della terraferma, ancora tutto tace da parte dell’amministrazione.

La commissione in merito non è stata convocata, c’è stata solo una generica risposta sui giornali in cui ad aprile si diceva che il bando era pronto. Da allora più nulla”.

Ticozzi prosegue: “I residenti continuano a subire le conseguenze negative dell’assenza del nuovo bando vedendosi costretti a pagare i parcheggi a prezzo pieno. Molti cittadini da quando ho presentato l’interrogazione continuano a contattarmi sperando in novità, tuttavia la commissione sulla mia interrogazione non è mai stata calendarizzata e del nuovo bando non vi è nessuna traccia.”

“Dal 2013, anno in cui è uscito l’ultimo bando, il centrodestra ha avuto tutto il tempo per predisporne un altro. Questa non è buona amministrazione”.

Paolo Ticozzi

consigliere comunale di Venezia

presidente I Commissione consiliare