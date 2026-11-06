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TG2 Post in onda il 5 novembre 2026: la rubrica informativa del Tg2 diretta da Antonio Preziosi

La rubrica informativa TG2 Post è andata in onda il 05/11/2026 alle 21:00; la pagina della trasmissione indica come direttore Antonio Preziosi e le aree tematiche.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La rubrica informativa TG2 Post è stata trasmessa il 5 novembre 2026 alle 21:00. La pagina dedicata alla trasmissione ne riporta la natura di rubrica del TG2 e indica Antonio Preziosi come direttore.

Nella scheda della rubrica sono elencate le principali aree tematiche di riferimento: Ambiente, Arti e spettacolo, Cronaca, Economia e finanza, Esteri, Politica, Salute, Scienza e tecnologia, Società, Sport, Stili di vita e tempo libero e Viaggi e turismo.

La pagina segnala inoltre una sezione “Temi Caldi” che cita, tra gli altri, allarmi bomba, il viaggio del Papa in America Latina, i midterm USA 2026, la guerra in Ucraina, il caso Garlasco e la crisi del clima.

L’articolo è tratto dalla scheda informativa pubblicata da RaiNews relativa al Tg2 Post andato in onda il 05/11/2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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