TG2 Post in onda il 5 novembre 2026: la rubrica informativa del Tg2 diretta da Antonio Preziosi

La rubrica informativa TG2 Post è stata trasmessa il 5 novembre 2026 alle 21:00. La pagina dedicata alla trasmissione ne riporta la natura di rubrica del TG2 e indica Antonio Preziosi come direttore.

Nella scheda della rubrica sono elencate le principali aree tematiche di riferimento: Ambiente, Arti e spettacolo, Cronaca, Economia e finanza, Esteri, Politica, Salute, Scienza e tecnologia, Società, Sport, Stili di vita e tempo libero e Viaggi e turismo.

La pagina segnala inoltre una sezione “Temi Caldi” che cita, tra gli altri, allarmi bomba, il viaggio del Papa in America Latina, i midterm USA 2026, la guerra in Ucraina, il caso Garlasco e la crisi del clima.

L’articolo è tratto dalla scheda informativa pubblicata da RaiNews relativa al Tg2 Post andato in onda il 05/11/2026.