Tenta di violentare una donna: un fermato a Venezia questa notte

Tenta di violentare una donna. E’ accaduto a Venezia dove un uomo è stato fermato dalla polizia.

L’ uomo è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato dopo aver tentato di abusare sessualmente di una giovane a Venezia.

Il fatto è accaduto questa notte attorno all’1.30 a San Girolamo, nel sestiere di Cannaregio.

A sventare la violenza sessuale è stato un gruppo di residenti che, sentite le urla della donna, si sono affacciati alla finestra urlando e inveendo contro l’aggressore.

Gli stessi abitanti hanno subito chiamato la polizia che è intervenuta fermando l’uomo.

Dell’aggressore non è stata resa nota finora l’identità.

“Stavo dormendo e sono stato svegliato dalle urla della giovane, mi sono affacciato al balcone e gli ho urlato di tutto, lui ha desistito ed è scappato. Venezia non è più sicura come una volta”, ha affermato un testimone che vive a San Girolamo.

Dopo di lui, anche una coppia è scesa in strada per soccorrere la ragazza e tenerle compagnia fino all’arrivo della polizia.

“Non sono più riuscito a prender sonno, è stato devastante sentire come questa ragazza urlare per chiedere aiuto. Non ho fatto nulla di particolare, credo che chiunque avrebbe agito come me” ha aggiunto il testimone.

Sul fatto verranno rese note altre informazioni nelle prossime ore.

