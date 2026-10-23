Trump: “Forse siamo vicini a un accordo” con la Russia sui negoziati per l’Ucraina

Washington, 22 ottobre 2026 — Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto oggi di ritenere che i negoziati con la Russia sull’Ucraina possano essere prossimi a un’intesa.
Parlando durante un punto stampa alla Casa Bianca, Trump ha affermato che nei colloqui con Mosca “siamo forse vicini a un accordo per la prima volta in molto tempo”, esprimendo un cauto ottimismo sulla possibilità di giungere a un’intesa.
La dichiarazione è stata rilasciata nel corso dell’intervento al briefing ufficiale della Casa Bianca.