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Trump: “Forse siamo vicini a un accordo” con la Russia sui negoziati per l’Ucraina

Il 22 ottobre 2026 il presidente Usa Donald Trump, alla Casa Bianca, ha dichiarato che nei negoziati con la Russia sull’Ucraina “forse siamo vicini a un accordo”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Washington, 22 ottobre 2026 — Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto oggi di ritenere che i negoziati con la Russia sull’Ucraina possano essere prossimi a un’intesa.

Parlando durante un punto stampa alla Casa Bianca, Trump ha affermato che nei colloqui con Mosca “siamo forse vicini a un accordo per la prima volta in molto tempo”, esprimendo un cauto ottimismo sulla possibilità di giungere a un’intesa.

La dichiarazione è stata rilasciata nel corso dell’intervento al briefing ufficiale della Casa Bianca.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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